Werke über Mönchengladbach 250 Buchseiten voller Kultur- und Stadtgeschichte

Seit 1953 gibt die Otto von Bylandt-Gesellschaft regelmäßig das Rheydter Jahrbuch mit dem Untertitel „Für Geschichte und Kultur der Stadt Mönchengladbach“ heraus. In seinem Vorwort macht Rolf Keuchen auf das Titelbild aufmerksam. Die Luftaufnahme des Renaissancegebäudes weist auf ein bedeutendes Kulturereignis der Stadt hin: 100 Jahre Schloss Rheydt. So fasst Museumsdirektor Wiegmann im ersten Beitrag die Geschichte vom Museum im Schloss zusammen. Wiegmanns Beitrag ist der Einstieg in die Serie I aus den Mönchengladbacher Museen, die mit den beiden Beiträgen von Ricarda Hüpel „Aus dem Nähkästchen der Farbforschung“ und von Denise Wegener über die Bedeutung von Farbstoffen und Farbmusterkarten endet.