Eiszeit in Mönchengladbach : Wie sich der Winter in der Natur zeigt

Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr) 9 Bilder So schön ist Rheydt im Winter

Mönchengladbach Handschuhe, Mütze, Schal und eine Kamera sollten auf keinen Fall fehlen, wenn man sich an diesem Wochenende in die Natur begibt. Besonders am Morgen warten faszinierende Ansichten – und fürs Frösteln wird man mit schönen Winterbildern belohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die schönsten Blüten treibt das Eis: Wer nah an Gräser und Blätter rangeht, wird Tautropfen und Raureif im Detail sehen. Doch auch der Blick in die Weite ist oftmals Idylle pur, etwa entlang der Niers.

Auch an diesem Wochenende bleibt es in der Vitusstadt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) tagsüber mit vier bis sechs Grad kalt, dabei scheint teils die Sonne. Es ist also die ideale Zeit, um selbst einen Spaziergang zu unternehmen und die Natur zu bewundern.

Mönchengladbach hat mit dem Stadtwald, mit Schloss Rheydt, dem Bunten Garten oder dem Volksgarten einiges zu bieten. Und wer einen kleinen Vorgeschmack braucht: Unser Fotograf Hans-Peter Reichartz hat sich bei frostigen Temperaturen auf die Suche nach Winterimpressionen in Rheydt gemacht und dabei spannende Blickwinkel eingenommen, die Sie hier bewundern können.

(broo)