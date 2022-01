Ausstellung in der Rheydter Stadtbibliothek : Fotografen nehmen mit nach Andalusien, Norderney und Potsdam

Mönchengladbach Seit 1995 treffen sich die Mitglieder der Fotogruppe „Durchblick“. Ihre Bilder stellen sie nun in der Rheydter Stadtbibliothek aus – sie zeigen Orte der Stadt, aber auch Motive außerhalb von Mönchengladbach.

„Alles im Rahmen“ lautet das Motto der Fotoausstellung der Gruppe „Durchblick“. Am Sonntag wurde sie eröffnet und ist bis zum 6. Februar in der Stadtteilbibliothek Mönchengladbach im Karstadthaus zu sehen. Seit 1995 trifft sich der Kreis von an Fotografie Interessierter einmal monatlich, um gemeinsam Motive zu suchen und zu finden. Auch die Fachsimpelei und der persönliche Austausch dürfen nicht fehlen. Die Fotospaziergänge führen zu Schloss Dyck und Schloss Wickrath, zum Rheydter Markt – diese Orte sind naheliegende und dankbare Motive, doch zeigen die Fotografen in ihrer Rheydter Ausstellung auch Motive aus Andalusien, Norderney oder Potsdam. Auch die Stile und Techniken unterscheiden sich. Sie sind Hobbyfotografen. Aber solche mit einem guten und geschulten Blick für das Motiv und viel Wissen und Erfahrung für die gelungene Umsetzung des Gesehenen in ein fotografiertes Bild.