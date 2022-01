Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 14. Januar 2022) : Mehr als 1500 Mönchengladbacher sind akut infiziert

In den vergangenen sieben Tagen hat die Stadt 1241 Corona-Fälle gemeldet. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach So viele nachweislich Erkrankte wurden in der Stadt nie zuvor gemeldet. Das Gesundheitsamt kämpft wieder mit technischen Problemen. Die Auswirkungen und die aktuellen Zahlen im Überblick.

Ein neuer Tag – und neue Rekordwerte. 282 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 14. Januar 2022, für Mönchengladbach gemeldet. Das sind mehr als je zuvor. Der Höchststand der neu identifizierten Fälle innerhalb eines Tages lag bisher bei 267 – am vergangenen Dienstag (12. Januar). Mittlerweile ist es der dritte Tag in Folge, an dem das Gesundheitsamt mehr als 200 Neuinfektionen für die Vitusstadt übermittelt. In fast zwei Jahren Pandemiegeschehen ist auch dies ein Novum.

Auf Rekordniveau bewegt sich auch die Infiziertenzahl. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 1555 Mönchengladbacher nachweislich an Covid-19 erkrankt – so viele wie nie zuvor. Am Vortag waren noch 1283 Personen nachweislich infiziert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weisen für Mönchengladbach am Freitag keine Neuinfektionen aus – und deshalb auch eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag. Die Stadt erklärt dazu im tagesaktuellen Corona-Update: „Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Fallzahlen täglich über die Software SurvNet an das LZG. Durch technische Probleme nach einem Update der Software konnten die Meldedaten gestern nicht rechtzeitig an das LZG weitergeleitet werden. Deshalb steht Mönchengladbach heute mit null Neuinfektionen in den täglichen Statistiken des RKI und des LZG. Das Problem ist inzwischen behoben, die Fallzahlen von gestern wurden nachgemeldet.“

Somit können weder die Daten des LZG noch jene des RKI für die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach herangezogen werden. Laut Stadt liegt diese „nach der Berechnungsmethode des Robert-Koch-Instituts“ bei 436,3. Das impliziert eine Sieben-Tage-Fallzahl von 1133. Gemeldet hat die Stadt aber in den vergangenen sieben Tagen 1241 Neuinfektionen – was rechnerisch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 477,9 ergibt.

Leicht gestiegen ist von Donnerstag auf Freitag zudem die Zahl der Quarantäne-Fälle in Mönchengladbach. Laut Stadt sind derzeit 1731 Bürger in Isolation (Vortag: 1695).

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Freitag, 14. Januar, 14.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Sieben davon werden invasiv beatmet. Das entspricht der Lage des Vortages zur vergleichbaren Uhrzeit. Aktuell sind laut Divi 16 der insgesamt 82 in der Stadt zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 13,41 Prozent.

Die Hospitalisierungsinzidenz für NRW weist das RKI am Freitag mit 2,95 aus. Am Vortag wurde ein Wert von 3,02 gemeldet, der mittlerweile durch Nachmeldungen auf 3,45 korrigiert wurde. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI aktuell bei 3,23. Die Hospitalisierungsinzidenz (auch Hospitalisierungsrate genannt) gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ins Krankenhaus aufgenommen (also „hospitalisiert“) wurden.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 21.436 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern bekannt geworden. In 19.601 Fällen gelten die Menschen als nicht mehr infektiös. 280 Mönchengladbacher sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)