Raub in Rheydt : Vier 15-Jährige schlagen und treten Schüler

Mönchengladbach Schon wieder haben Jugendliche in Mönchengladbach-Rheydt einen Jungen beraubt. Ihre Beute: Getränkeflaschen aus einem Sportbeutel.

Vier Jugendliche haben am Dienstag gegen 17.30 Uhr an einer Bushaltestelle an der Brucknerallee einen 17-Jährigen beraubt und geschlagen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.