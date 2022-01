„Falsche Polizistin“ in Mönchenglabdach : Betrüger bestehlen 75-Jährige

„Falsche Polizistin“ in Mönchenglabdach

Einer der Täter gab sich am Telfon als Polizist aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Mit den Maschen „falscher Polizist“ und „falscher Bankmitarbeiter“ haben Betrüger einer Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Was passiert ist und was die Polizei rät.

Trickbetrüger haben in Mülfort eine 75-jährige Frau am Donnerstag, 13. Januar, um ihre Ersparnisse gebracht. Das teilte ide Polizei am Freitag mit.