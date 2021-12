Nachbarn alarmieren Feuerwehr : Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nachbarn hatten das Alarmsignal aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus vernommen und die Feuerwehr alarmiert. So konnte Schlimmeres verhindert werden.

Aufmerksame Nachbarn, die den Warnton eines Rauchmelders gehört, richtig gedeutet und dann die Feuerwehr gerufen haben, haben am Donnerstag womöglich einen Wohnungsbrand verhindert. Das meldet die Feuerwehr Mönchengladbach noch am gleichen Abend. Demnach seien die Einsatzkräfte am Donnerstag, 30. Dezember, gegen 21.50 Uhr an die Hardenbergstraße in Rheydt gerufen worden. Nachbarn hatten aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss den Warnton eines Rauchwarnmelders gehört und die Feuerwehr verständigt.