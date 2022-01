Impfen in Mönchengladbach : Stadt beauftragt Apotheken mit Corona-Schutzimpfung

In Mönchengladbach sind etwa 76,8 Prozent der Bürger einfach gegen Corona geimpft. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Das Impfangebot in Mönchengladbach wird weiter ausgebaut. In zwei Apotheken – in Holt und in Rheydt – können jetzt Termine für die Schutzimpfung vereinbart werden.

Das Impfangebot in der Stadt wird weiter ausgebaut. In zwei Apotheken besteht jetzt die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Damit soll ein niederschwelliges Angebot für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen geschaffen werden.

Schwanen-Apotheke In Rheydt wird ab Montag, 3. Januar, in der Schwanen-Apotheke (Stresemannstraße 44) geimpft. Von Montag bis Samstag stehen täglich bis zu 150 Termine zur Verfügung. Das meldet Inhaber Martin Zimmermann. Ein Team von sechs Ärzten verabreicht die Vakzinen von Biontech und Moderna. Termine können online über die Seite www.aposchwanen.de gebucht werden. Außerdem ist auch eine persönliche Anmeldung in der Apotheke möglich. Zimmermann gibt an, dass die Stadt seine Apotheke beauftragt habe, um ein niederschwelliges und ortsnahes Impfangebot in Rheydt zu schaffen. Dabei wurde auch ein Fokus darauf gelegt, dass die Impfwilligen nicht internetaffin sein müssen und die Dokumente vor Ort und in diversen Sprachen erhalten können.

Kleeblatt Apotheke Ferner hat die Stadt die Kleeblatt Apotheke im Kaufland an der Aachener Straße 387 mit der Schutzimpfung beauftragt. Das meldete die Stadt. Inhaberin Susan Dibsi und ihr Team bieten immer sonntags von 12 bis 16 Uhr Corona-Impfungen für alle Personen ab 16 Jahren an. Termine können telefonisch unter 02161 5488040 oder vor Ort vereinbart werden. Außerdem ist auch eine Impfung ohne Termin möglich, heißt es von der Stadt.