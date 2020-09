Eiserne Hochzeit in Mönchengladbach : Aus Nachbarschaft wurde vor 65 Jahre eine Ehe

Mönchengkadbach Marie-Luise und Johannes Karl Scherkenbeck haben Eiserne Hochzeit. Auf große Feiern zu diesem Anlass verzichtet das Ehepaar nur schweren Herzens.

„Wir haben oft auf dem Sandberg gespielt“, erinnert sich Johannes Karl Scherkenbeck an die gemeinsamen Kindertage in Mülfort. „Wir sind mit meiner Mutter nach Mülfort gezogen“, erzählt Marie-Luise Scherkenbeck. „Aber geboren bin ich in Königswinter“, betont sie und ein Lächeln zeigt sich in ihrem Gesicht. Sie fühlt sich der Stadt noch immer verbunden. „Wir sind oft nach Königswinter gefahren“, erzählt ihr Mann. Auch er ist nicht in Mönchengladbach geboren. „Ich komme aus Wuppertal-Barmen und bin 1939 in die Steinstraße gezogen. Wir sind evakuiert worden“, erzählt er. So wurden sie Nachbarn und spielten zusammen mit den anderen Kindern.