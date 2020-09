Bauwerk in Mönchengladbach : Das Münster steht jetzt an der Autobahn

Ein Denkmalschild an der Autobahn weist seit kurzem auf das Münster in Mönchengladbach hin. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Wer auf der A52 oder der A61 unterwegs ist, fährt nun direkt am Münster vorbei. Die Silhouette des Baudenkmals ziert zwei große braune Tafeln am Anschluss Hardt in Richtung Düsseldorf und am Anschluss Nordpark gen Venlo.

„Die historische Bedeutung des Standortes wird aufgewertet“, sagt Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter Gregor Bonin. Laut Bezirksregierung ist das Münster eines von wenigen herausragenden mittelalterlichen Gebäuden am Niederrhein.