Schwerer Raub in Mönchengladbach : Räuber verletzt 44-Jährige mit einem Messer

Mönchengladbach Mit Schnitten und Stichen an der Hand und am Oberkörper wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Eine 44-jährige Mönchengladbacherin ist am Mittwoch gegen 6.25 Uhr bei einem Überfall an der Josef-Drauschke-Straße mit einem Messer verletzt worden. Der Polizei berichtete sie, jemand habe ihr von hinten den Arm um den Hals gelegt und sie nach hinten gerissen. Sie sei mit dem Hinterkopf auf die Steine aufgeschlagen. Der Täter habe Geld von ihr verlangt. Sie habe ihm gesagt, dass sie in dem von ihr mitgeführten Beutel eine Geldbörse habe. Der Täter habe den Beutel ausgeschüttet und das Portemonnaie an sich genommen. Mit einem Messer in der Hand habe er mehr Geld verlangt. Sie habe beteuert, nicht mehr bei sich zu haben. Daraufhin habe der Täter sie mit dem Messer verletzen wollen. Dies habe sie verhindert, indem sie schützend eine Hand vor ihr Gesicht gehalten habe. Der Mann fügte der Frau jedoch Schnitte und Stiche an der Hand und am Oberkörper zu, berichtet die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem gesuchten Unbekannten handelt es sich laut Täterbeschreibung um einen Mann mit dunkler Hautfarbe, der nur gebrochen Deutsch gesprochen hat. Bekleidet gewesen ist er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Zudem trug er einen Mundschutz. Angaben zu Alter und Größe konnte die Frau nicht machen. Am Tatort stellten Polizisten ein Messer mit Blutspuren sicher, jedoch nicht die Geldbörse.