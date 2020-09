Medizin in Mönchengldabach : Leben retten ist Teamarbeit

Mönchengladbach Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen arbeiten im Cardiac Arrest Center der Kliniken Maria Hilf zusammen, wenn es darum geht, Patienten mit Herzstillstand zu behandeln. Das Center ist jetzt zertifiziert worden.

Nicht immer ist es ein Herzinfarkt, der zur Diagnose führt. „Wir sind als Klinik nunmehr zertifiziert, interdisziplinär die Diagnose und die Therapie nach bestimmten Kriterien zu erstellen“, erläutert Prof. Jürgen vom Dahl, Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Maria Hilf und Leiter des CAC. Vergleichbar ist das Cardiac Arrest Center mit der Stroke Unit. Was die Stroke Unit für Schlaganfallpatienten ist, soll das CAC für den lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Stillstand werden.

Die Einrichtung Die Stroke Unit der Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach ist nicht nur die drittgrößte in Deutschland, sie wird auch als überregionales Kompetenzzentrum geführt.

Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt und den Rettungsdienst sollten die Patienten schnellstmöglich in einen Krankenhaus gebracht werden, bestenfalls in ein CAC. In der jüngsten Abteilung der Maria Hilf Kliniken wird in der Zentralen Notaufnahme die Diagnostik vorgenommen. Bei einem Herzinfarkt wird der Patient sofort in die Kardiologie verlegt.