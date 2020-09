Bildung in Zeiten von Corona : Erkratherin lädt zu virtuellem Rundgang ein

ERKRATH Die pensionierte Lehrerin Marie-Luise Borchers ist für lebendige und kurzweilige Vorträge bekannt. Sie befasst sich mit den Biographien bedeutender Menschen aus der Vergangenheit, vornehmlich Frauen.

Die Biographin Marie-Luise Borchers, die auf 40 Jahre Schuldienst zurückblickt, recherchiert akribisch, versinkt in die Epoche ihrer Protagonisten. Sie versucht, das authentische Leben dieser Persönlichkeiten zu erforschen. Es geht um Kultur, Zeit, Gesellschaft. Am Ende ihrer Recherchen stehen lebendige und kurzweilige Vorträge, zum Beispiel über Jakobe von Baden, Betty Heine (der Mutter von Heinrich Heine), über Clara Schumann oder Anna-Maria-Louise de Medici, der italienischen Ehefrau von Jan Wellem.

In Erkrath sind es der Rosenhof in Alt-Erkrath oder verschiedene kirchliche Einrichtungen. In benachbarten Städten – wie Düsseldorf, Haan oder Duisburg – trifft sie ebenfalls auf begeisterte Zuhörer. Wer einen ihrer Vorträge gehört hat, wartet schon auf die Möglichkeit, wieder in die Welt der Frauen-Persönlichkeiten eintauchen zu können.

Ihre neueste Idee: Frau Borchers hat einen virtuellen Rundgang durch Düsseldorf ausgearbeitet, um alle wichtigen Stationen der ersten 16 Lebensjahre von Heinrich Heine, wie zum Beispiel Maxkirche oder das Altstadt-Kloster, in Fotos festzuhalten. „Es gibt so viele interessierte Menschen, die einen Rundgang zu Fuß nicht mehr schaffen“, sagt sie. Mit ihnen wolle sie auf Spurensuche gehen. Unendlich viele Beziehungspunkte und auch Anekdoten schildert Marie-Luise Borchers mit den Bildern. Das rundet das Geschichtsbild um den jungen Heine authentisch ab.

„Köstlich“ sei zum Beispiel Heines Beschreibung vom Einzug Napoleons in Düsseldorf. Zu jedem neu erarbeiteten Vortrag lädt sie etwa 25 ihrer persönlichen Freunde in ihr Hochdahler Wohnzimmer, quasi eine Generalprobe. „Ich brauche den Blickkontakt zu meinen Zuhörern“, sagt Marie-Luise Borchers. Das sei jetzt nicht anders als damals bei ihren Schülern. In jedem Fall gilt es, Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken. Die Lebendigkeit eines Vortrags sei ihr am wichtigsten. Nur so könne sie erreichen, dass der Zuhörer selbst in die skizzierte Epoche eintaucht und die Historie versteht.