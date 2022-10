Straßenbäume in Mönchengladbach : Eine Stadt voller Alleen

Mönchengladbach Hätten Sie es gewusst? Am 20. Oktober ist der Tag der Alleen. Diese Baumreihen sind Sehnsuchtsorte, besonders in Hitzesommern wie in diesem Jahr. Ihr Schatten bringt Kühle, das Grün verbessert die Luft und tut der Seele gut. Aus Anlass des Jahrestags haben wir uns auf die Suche nach Alleen in Mönchengladbach gemacht. Und es gibt wirklich viele davon.

Manchmal sieht man den Wald ja vor lauter Bäumen nicht. Oder man fährt und läuft ständig durch Alleen und merkt es nicht. Dabei ist das sehr schade. Denn gerade Straßenbäume haben eine besondere Funktion: Sie sehen nicht nur schön aus, insbesondere, wenn sie in doppelten oder mehrfachen Reihen stehen. Sie schaffen auch ein prima Klima – als Schattenspender in heißen Sommern, als natürliche Luftfilter und als unterschätzte Seelentröster. Dabei ist wissenschaftlich erwiesen, dass dieses Grün eine positive Wirkung auf unsere Stimmung hat. Wovon es in schwierigen Zeiten wie diesen nicht genug geben kann.

Darum sollten wir den Straßenbäumen viel mehr unserer Aufmerksamkeit schenken. So wie Jahr für Jahr der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Alleenschutzgemeinschaft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße. Seit 2008 rufen am 20. Oktober den „Tag der Alleen“ aus, um den Fokus auf Straßenbäume zu lenken. Die deutschlandweit schönste Allee wird auch gekürt.