Zum Start der neuen Saison : Im Kreis Viersen ballt sich der Basketball

Basketballtraining bei den Blue Devils Kaldenkirchen, die in diesem Jahr neu ihre Premiere in der Bezirksliga geben. Foto: Heiko van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Basketball Am Samstag startet die neue Saison der Bezirksliga. Aus dem Kreis Viersen nehmen dieses Mal gleich vier Mannschaften an der Spielklasse teil – ein Novum für den Kreis. Für die Devils Kaldenkirchen ist es als neuer Verein eine Premiere.

Von Heiko Van der Velden

Am Wochenende startet für die Basketballer die neue Saison in der Herren-Bezirksliga. Und die Liga ist dieses Mal gespickt mit Derbys im Viersener Raum: Denn von den acht Mannschaften in der Liga kommen gleich vier aus dem Kreis Viersen: TV Breyell, TV Lobberich, Blue Devils Kaldenkirchen und SG Dülken – ein Novum in der Region. Die Zeiten mit weiten Aufwärtsfahren gehören damit zum Teil der Vergangenheit an. Auch die weiteren Teams mit BC St. Tönis, GW Vernum, SC Bayer 05 Uerdingen III und Willicher TV kommen aus dem Umfeld.

„Wie müssen jetzt nicht mehr 80 Kilometer bis nach Emmerich fahren“, sagt Lobberichs Abteilungsleiter Klaus Inkmann. Das große Zuschaueraufkommen für diese Spiele erwartet er dennoch nicht. „Basketball ist immer noch eine Nischensportart. Bei uns kommen maximal 20 Zuschauer pro Spiel. Wenn wir gegen Breyell spielen, steigt die Zahl auf 30 bis 40“, sagt Inkmann. Ein Grund für das mangelnde Zuschaueraufkommen dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Lobbericher neben einer „Hobbytruppe“ nur die Bezirksliga-Basketballer im Spielbetrieb gemeldet haben. Über weitere Mannschaften verfügt der Verein nicht.

Info Teilnehmende Teams an der Basketball-Bezirksliga Acht Mannschaften TV Breyell, TV Lobberich, Blue Devils Kaldenkirchen, SG Dülken, BC St. Tönis, GW Vernum, SC Bayer 05 Uerdingen III und Willicher TV Eröffnungsspiel TV Breyell gegen Willicher TV am Samstag, 22. Oktober

Seit 2016 ist der TV Lobberich nun in der Bezirksliga dabei und spielt seitdem in der oberen Tabellenhälfte mit. In der vergangenen Saison erreichte man einen guten dritten Tabellenplatz. Noch weiter nach oben soll es aber nicht gehen. „Wir wollen uns in der Bezirksliga halten und auch nicht weiter aufsteigen. Wir spielen Basketball zum Spaß und wollen die eine oder andere Mannschaft ärgern“, so Inkmann. Trainiert wird einmal in der Woche immer mittwochs von 20:45 bis 22:15 in der Werner-Jaeger-Sporthalle.

Während sich die Lobbericher mittlerweile in der Bezirksliga etabliert haben, dürfen die Blue Devils Kaldenkirchen gleich in ihrer Premierensaison dort an den Start gehen. Grund hierfür war, dass die Liga sonst mit nur sieben Teams gestartet wäre – solch eine schmale Spielklasse war aber nicht im Sinne der Verbandsverantwortlichen.

„Wir hatten für die Kreisliga und Bezirksliga gemeldet. Ich hatte dem Verantwortlichen vom Westdeutschen Basketballbund aber gesagt, dass wir ungerne in der Kreisliga starten würden, weil wir ein gutes Niveau in unserer Truppe aus Basketballern haben“, sagt Abteilungsleiter Jan Plenkers, der zuvor auch die Gespräche mit den Verantwortlichen des TSV Kaldenkirchen geführt hatte, bei denen es überhaupt um die Gründung einer Basketball-Abteilung ging. Dort kam die Idee gut an, da man ohnehin das Angebot im Verein mit weiteren Sportarten erweitern wollte. Der Zulauf an Spielern ist dabei bisher groß: Nachdem sich ein Freundeskreis mit acht Spielern dem Verein angeschlossen hatte, ist die Anzahl mittlerweile auf 17 gestiegen.

Im Gegensatz zu den Lobberichern stehen dem Team der Kaldenkirchener gleich zwei Trainingstage zur Verfügung. „Wir trainieren mittwochs abends und samstags mittags. Die Hallenzeiten sind aber rar gesät“, sagt Plenkers zur Problematik der knappen Hallenkapazitäten.

Eine große Basketball-Tradition herrscht beim TV Breyell, der im Gegensatz zu den beiden oberen Vereinen zusätzliche Jugendteams im Spielbetrieb gemeldet hat und schon über Jahrzehnte in der Bezirksliga vertreten ist. Das Ziel der Breyeller ist klar: Nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison, soll nun der Sprung in der Landesliga gelingen. „Unser Ziel ist es, Platz eins zu erreichen. Zudem wollen wir im Kreis Viersen weiter die Nummer eins bleiben, wenn es um die Abteilung Basketball geht“, sagt Trainer Axel Rheinfelder, der als Basketballwart fungiert.