Kolumne Denkanstoß : Manchmal machen andere es halt besser

Chaos am Düsseldorfer Flughafen zu Beginn der Herbstferien. Foto: Tanja Brandes

Mönchengladbach Unser Autor erlebte am Düsseldorfer Flughafen Chaos und Frust. Auch vom Rückflug erwartete er das Schlimmste – wurde aber überrascht.

Von Ulrich Clancett

Mönchengladbach Reisen bildet. Und rüttelt auch schon einmal gerne die Verhältnisse zurecht. So passiert am vergangenen Wochenende. Freitag, früher Morgen am Düsseldorfer Flughafen. Klar – ein Freitag in den Herbstferien. Dennoch haben wir es gewagt, mit fünf Leuten zu einer Reise nach Rom aufzubrechen. Die Schlange zieht sich vom Abflugbereich A schon gut in die Ladenstraße des Terminals hinein. Schritt für Schritt geht es vorwärts; manchmal tut sich auch einfach nichts. Wir alle hatten noch die chaotischen Bilder aus den Sommerferien in Erinnerung. Ganz so chaotisch war es dann zwar nicht – aber 1,5 Stunden für einen läppischen Sicherheitscheck, auch noch mit Hilfe schneller Ganzkörper-Scanner, erscheinen dann doch etwas übertrieben.

Je mehr wir uns dem vorderen Ende der Schlange nähern, desto aggressiver wird die Stimmung um uns herum. Absperrungsbänder werden angehoben, um die eine oder andere Schleife zu sparen. „Schließlich muss ich schnell zu meinem Flieger!“ – wir aber schließlich auch. Mit dem Ergebnis, dass es unmittelbar vor den Kontrollpunkten, von denen übrigens nur die Hälfte geöffnet waren, zumindest zu Gedränge und unschönen Wortgefechten kommt. Handgreiflichkeiten gab es keine – weit davon entfernt waren viele aber dennoch nicht. Am Checkpoint angekommen offenbart sich uns ein elendes Bild: Vier Mitarbeitende machen die Abfertigung. Viele Reisende kennen anscheinend die Regeln nicht und stellen die Mitarbeitenden vor immer neue Herausforderungen. „Arme Schelme“, denke ich mir.

Der Sicherheitscheck unserer kleinen Gruppe übrigens lief zügig und vollkommen reibungslos. Anders bei vielen anderen Reisenden. „Dabei ist es ja vollkommen unbekannt, dass es in Düsseldorf diese Schwierigkeiten seit Wochen und Monaten gibt, da stelle ich mich doch darauf ein“, gebe ich einer älteren Dame auf ihre sehr ungehaltenen Äußerungen zu verstehen. „Geht aber bei mir nicht“, sagt sie. „Ok“, eskaliere ich weiter, „dann muss man sich eben gegen den Flug ab Düsseldorf entscheiden, mit dem Auto, oder dem Zug fahren“. Wenn Blicke töten könnten, säße ich jetzt nicht mehr an der Tastatur, um diesen Denkanstoß zu schreiben. Flexibilität und Verständnis: Null. Klar, ich ärgere mich auch darüber, Stunde um Stunde an einem Flughafen zu verbringen, nur weil offensichtliches Missmanagement es einfach nicht auf die Kette bekommt.

Vier Tage später, Flughafen Rom-Fiumicino, Nachmittag. Mir war eigentlich klar – das wird chaotisch. Google verrät mir: Fast 12 Millionen Passagiere in 2021 – in Düsseldorf dagegen nur 7,9 Millionen. Auweia – die Italiener und Organisation – das wird nichts. Das Abfluggebäude lenkt mich allerdings in eine vollkommen andere Richtung. In der gigantischen neuen Abflughalle empfängt mich das bunte Geflacker der größten LED-Wand, die ich jemals gesehen habe. 120 mal 60 Meter. Unfassbar, alles rundum bespielt. Und dann kommt der Sicherheitscheck. Die bekannten, bändergeführten Schlangenlinien sind fast leer. Im Gegensatz zu allen Flächen davor und danach. Einfach Hochbetrieb. Dann die Sicherheitscheck-Zone: 15 Kontrollstellen arbeiten parallel. An jeder der Checkpoints stehen mindestens sechs äußerst freundliche Mitarbeitende. Ich habe auf die Uhr gesehen: Dauer drei Minuten. Fertig!

Ich war perplex, wie schnell ich da durch und auf dem Weg zu meinem Abflug-Gate war. Meine mitreisenden Freunde haben mich genauso ungläubig angesehen. „Na bitte, geht doch. Im Übrigen italienisch-lässig – und trotzdem äußerst gewissenhaft!“ Da hat so mancher seinen Handgepäckkoffer noch einmal öffnen dürfen – was mir in dieser Zahl wenige Tage vorher in Düsseldorf übrigens nicht aufgefallen ist. Ich sitze immer noch kopfschüttelnd im Flieger Richtung Düsseldorf und frage mich: „Wieso schaffen die das hier locker und wir überhaupt nicht mehr?“ Trotz unseres alten Rufes, Organisationsweltmeister zu sein. Man muss sich eben manchmal von alten Bildern lösen und akzeptieren, dass andere es besser machen. Leider nicht nur am Flughafen. Alleine für diese Erkenntnis hat sich die Reise schon gelohnt. Naja, und Rom lohnt sich auch so eigentlich immer.