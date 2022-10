Trimm-dich-Pfade und Calisthenics-Anlagen : Wo sich Mönchengladbacher draußen fit halten können

Im Hardter Wald weisen Schilder auf den Trimm-dich-Pfad hin. Foto: Anna Bockers

Mönchengladbach In Zeiten von Pandemie und vollen beziehungsweise geschlossenen Fitnessstudios feierten Trimm-dich-Pfade ihre Rückkehr. Auch in Mönchengladbach können Sportler an der frischen Luft trainieren. Das Angebot im Überblick.