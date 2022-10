Alleen in Neuss : Viel mehr als nur Baum-Reihen

Neuss Jedes Jahr wird am 20. Oktober die Diva der Straßen und Wege gefeiert. Auch Neuss hat einige Alleen vorzuzeigen, die nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihrer Geschichte zum Spaziergang einladen.

Geht es nach dem Duden, ist die Allee einfach nur eine „von hohen Bäumen dicht gesäumte Straße“. Doch die Allee ist wesentlich mehr als das. Bereits in dem Klang ihrer Bezeichnung unterscheidet sie sich von ihren „Verwandten“, der Straße und dem Weg. Fein wirkt die Allee, die ihren Namen vom französischen Wort „aller“ erhalten hat, was „gehen“ bedeutet.

In der Tat eignen sich Alleen gut für einen Spaziergang. Dies zeigt beispielsweise die Rheinallee in Neuss: Dort kann man frische Luft einatmen und die großen Bäume mit zum Teil noch sommerlich-grünen, zum Teil bereits herbstlich-roten Blättern bestaunen. Ein besonderes Extra bietet die Rheinallee mit dem Blick auf den namengebenden Fluss. Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf kann man von der Allee aus sehen. Wer diese im Anschluss besuchen will, muss lediglich die Josef-Kardinal-Frings-Brücke überqueren. In der Nähe befindet sich außerdem das Rheinpark-Center, sodass sich Shopping und Spaziergang gut kombinieren lassen.