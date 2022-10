Unfall an grüner Ampel in Mönchengladbach : Zwei Kinder beim Überqueren von Auto angefahren

Die Polizei war am Unfallort. Die Kinder kamen ins Krankenhaus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mülfort In Mülfort ist es an einer Ampel zu einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Kindern gekommen. Was laut Polizei passiert ist.

