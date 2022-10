Hätten Sie es gewusst? Am 20. Oktober ist der Tag der Alleen. Diese Baumreihen sind Sehnsuchtsorte, besonders in Hitzesommern wie in diesem Jahr. Ihr Schatten bringt Kühle, das Grün verbessert die Luft und tut der Seele gut. Aus Anlass des Jahrestags haben wir uns auf die Suche nach Alleen in Mönchengladbach gemacht. Und es gibt wirklich viele davon. Eine davon ist die Richard-Wagner-Straße, hier in Dahl mit Blick Richtung der Kirche St. Josef. Sie bildet mit der Brucknerallee in Rheydt eine der längsten und schönsten Alleen in der Stadt.