Kurioser Fund in Mönchengladbach : Ein riesiges Wespennest als Kunstwerk

Kurioser Fund in Mönchengladbach

Kurt und Helmut Küppers fanden in ihrem Schuppen im Garten ein leeres Wespennest. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach 60 Zentimeter breit und 30 Zentimeter hoch – diesen Palast hatte sich ein Wespenvolk im Schuppen der Brüder Küppers gebaut. Sie bedauern, dass die Nachbarschaft nun vorbei ist.

Das riesige Wespennest, das da auf dem Grundstück der Gebrüder Küppers an der Kuckumer Straße in Wanlo wuchs, war fast ein Kunststück. Der ansehnliche Bau hatte seinen Stammplatz zwischen Eingangstür und rechter Wand des Fahrrad- und Geräteschuppens. Ein plötzlicher Windstoß bereitete dem Wespennest ein Ende, es fiel zu Boden. Nur noch zwei erhaltene Bauteile deuteten die ursprüngliche Größe an, bevor alles zerbarst.