Das Stück war in Kevelaer gestohlen worden : Kunstkrimi um gestohlenes Reliquiar

Kurz bevor das Kunstwerk versteigert werden konnte, schlug die Polizei zu. Foto: dpa/Daniel Naupold

Kevelaer Das Kunstwerk mit Knochenresten des Heiligen Petrus Canisius hat die Polizei in Frankreich sichergestellt. Ein Sammler gab den Tipp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Die Freude in Kevelaer ist groß. „Vor allem die Canisianer-Brüder sind glücklich, dass die Reliquie des Heiligen Petrus Canisus wiedergefunden wurde“, sagt Rainer Killich, Sekretär der Wallfahrt. In Frankreich hatte die Polizei die Reliquie nach dem Tipp eines Sammlers sicherstellen können.

Es war seinerzeit ein spektakulärer Raub gewesen. Im Oktober 2017 hatten Unbekannte das Arm-Reliquiar des Heiligen Petrus Canisus gestohlen. Der Diebstahl muss sich am helllichten Tage ereignet haben und erst als die Sakramentskapelle am Kapellenplatz abends geschlossen werden sollte, fiel auf: Das Kunstwerk mit der Reliquie des Heiligen Petrus Canisius war verschwunden. Es befand sich in einem verschlossenen Wandkäfig, den die Täter offensichtlich mitten am Tag geöffnet hatten. Nicht mit rücksichtsloser Gewalt – die Schlösser wurden abgeschraubt. Danach war die Reliquie verschwunden, und Rainer Killich rechnete nicht mehr damit, dass das Kunstwerk wieder auftaucht. „Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Hand längst eingeschmolzen ist, weil es den Dieben vermutlich nicht um den religiösen, sondern um den materiellen Wert des Stücks gegangen ist“, sagt er. Fotos zeigen: Die Vergoldung ist offenbar von der Hand gelöst worden, das Reliquiar ist jetzt silbern. Besonders wichtig: Die Reliquie des Heiligen ist wohl nicht beschädigt worden.

Dieses Arm-Reliquiar war 2017 gestohlen worden, jetzt wurde es wiedergefunden. Rechtzeitig bevor es versteigert werden konnte. Foto: NN/n.n.

Wie Polizeisprecherin Manuela Schmickler berichtet, hatte ein Sammler das Stück in Frankreich in einem Katalog für eine Auktion entdeckt. „Der Mann kannte sich aus und wusste, dass das Reliquiar in Kevelaer vermisst wurde“, erläutert die Polizeisprecherin. Er schickte Mails an das Wallfahrtsbüro und das Bistum Münster. Dort schaltete man die Polizei ein, auch weil man nicht wusste, ob die Mail echt ist. Die Kripo tauschte sich mit dem Sammler und Professor Thomas Flammer, Kunstexperte des Bistums, aus und danach stand fest: Das Stück im Katalog ist das gestohlene Kunstwerk aus Kevelaer. Die französische Polizei wurde ebenso wie Interpol eingeschaltet. Damit das Stück auf keinen Fall verloren geht, wollte der Sammler zum Schein mitsteigern. Doch das war nicht mehr nötig. Die französische Polizei stellte das Reliquiar sicher. Es wurde in der Auktion gar nicht mehr aufgerufen.

Das sei eine freudige Nachricht für Kevelaer, betont Killich. Noch stehe nicht genau fest, wann das Reliquiar wieder in die Marienstadt kommt. Es soll dann noch genau auf Beschädigungen untersucht werden. In der Auktion hätte das Startgebot bei 4500 Euro gelegen. „Doch der ideelle Wert liegt natürlich bei weitem höher“, sagt Killich. Das Behältnis in Form eines Armes und einer Hand beinhaltet vermutlich Knochenreste des Heiligen Petrus Canisius (1521-1597), der eng mit dem niederrheinischen Marienwallfahrtsort verbunden ist: Der Orden der Canisianer wurde 1854 vom späteren Münsteraner Bischof Johann Bernhard Brinkmann (1813-1889) im Kevelaerer Priesterhaus gegründet.

Das Kunstwerk, das aus der Zeit der Neoromanik zwischen Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, ist etwa 30 Zentimeter hoch, versilbert, vergoldet und mit Edelsteinen besetzt.

Die Täter sind aber offenbar noch nicht gefasst, so die Polizeisprecherin. Hier würden jetzt noch die weiteren Ermittlungen laufen.

Wallfahrtsrektor Gregor Kauling und Weihbischof Rolf Lohmann zeigten sich erfreut über den Fund. Er sei damals bestürzt über den Diebstahl gewesen, sagte Lohmann und bedankte sich bei dem Finder, den Experten und den Behörden.

Der Sammler, der das Reliquiar entdeckt hatte, soll als Dankeschön nach Kevelaer eingeladen werden. Vielleicht gibt es auch einen Finderlohn vom Bistum, doch darauf komme es dem Mann nicht an, hieß es.