Handball-Regionalligist siegt souverän : Ersatzgeschwächter TV Korschenbroich ist oben auf

Handball-Regionalliga Trotz vieler Verletzungen und Ausfälle im Kader setzte sich der TV Korschenbroich bei der SG Langenfeld souverän mit 35:24 durch. Dabei startete das Spiel für den Regionalligisten nicht nach den Vorstellungen von TVK-Coach Dirk Wolf.

Eindrucksvoll untermauerten die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf ihren Anspruch, in der Tabelle ganz oben mitzumischen. Sie landeten einen 35:24 (18:13)-Erfolg bei der SG Langenfeld . Dabei mussten die Gäste nicht nur auf ihren etatmäßigen Linksaußen und Kapitän David Biskamp verzichten, auch der für ihn in den Kader aufgerückten Simon Förster, der privat verhindert war, fehlte. Außerdem fiel Kreisläufer Philip Schneider noch kurzfristig wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Das waren nicht gerade die günstigsten Voraussetzungen.

Kleine Freude zumindest vor dem Anpfiff, konnten doch mit Mathis Pötzsch und Antoine Baup zwei ehemalige Mitspieler begrüßt werden. Gerade Pötzsch schien besonders motiviert, denn der Rechtsaußen erzielte immerhin sechs Treffer gegen die „alten“ Kameraden. Dann begann die Begegnung für die Korschenbroicher doch nicht wie gewünscht. In den ersten 20 Minuten wusste die Abwehr nicht richtig zu überzeugen, häufig erzielten die Hausherren ihre Treffer über den sonst so starken Innenblock des TVK. Auch das Zusammenspiel mit den Torhütern lief noch nicht so richtig rund. Hinzu kamen noch Fehler im Spielaufbau, wo man sich schlicht und ergreifend einige unnötige Ballverluste erlaubte. So verlief die Partie bis zur 21. Minute beim Spielstand von 14:13 für Korschenbroich sehr ausgeglichen. Erst ein Treffer von Steffen Brinkhues und ein lupenreiner Hattrick von Kreisläufer Maximilian Tobae bescherte den Gästen eine doch schon rechte passable Pausenführung.