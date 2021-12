Im Auftrag der Mönchengladbacher Mags : Baumpfleger stutzen Geäst in Rheydts Fußgängerzone

Mönchengladbach Passanten und Händlern wunderten sich, als die Säge an den Zweigen angesetzt wurde. Eine normale Maßnahme, die im Abstand von einigen Jahren nötig sei, sagt die Mags.

Beim Weihnachtsshoppen in der Rheydter Fußgängerzone kommen Kunden in den nächsten Wochen nicht nur an geschmückten Tannen vorbei, die an Laternenpfählen angebunden stehen. Sie passieren auch die an der Hauptstraße schon seit vielen Jahren fest verwurzelten Bäume, von denen einige jetzt allerdings anders aussehen als gewohnt. Denn Ende der vergangenen Woche hat ein von der Mags beauftragtes Unternehmen die Motorsäge am Geäst angesetzt. Bei einigen Passanten und Händlern sorgte diese Aktion für Erstaunen, zumal der Geäst-Haufen, der sich auf dem Pflaster der Hauptstraße türmte, stattlich war und die Zweige zumindest fürs Laienauge kräftig gestutzt aussehen.