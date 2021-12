Handball-Oberliga : Borussia verliert überraschend, Siege für Lobberich und Geistenbeck

Borussia-Coach Ronny Rogawska war nach der Pleite seines Teams bedient. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach hat in der Handball-Oberliga mit 25:26 unerwartet gegen den VfB Homberg verloren, ganz zum Ärger von Coach Ronny Rogawska. Dagegen feierten der TV Lobberich und der TV Geistenbeck zwei verdiente Siege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Der TV Geistenbeck hat sich endgültig in der Oberliga etabliert. Durch einen 30:27 (14:10)-Erfolg über Mettmann-Sport kletterten die Schützlinge von Trainer Thomas Laßeur auf den vierten Tabellenplatz. Nach anfänglichem Abtasten und einem Zwischenstand von 6:6 zur Mitte der ersten Halbzeit, übernahmen die Hausherren das Kommando. Die Deckung mit einem erneut glänzend aufgelegten Florian Nordmann im Tor wurde von Minute zu Minute stärker und im Angriff wurden die taktischen Maßnahmen umgesetzt. Mit schnellem Spiel wurde die Mettmanner Abwehr in Bewegung gebracht und die eigenen Außenspieler in gute Wurfpositionen.

Insbesondere Linksaußen Robin Hettrich wusste zu überzeugen, der sieben seiner elf Treffer in den ersten 30 Minuten erzielte. Bis zur 46. Minute zogen die Hausherren auf 22:15 davon und es sah bereits nach einer Vorentscheidung aus. Dann stellte Mettmann jedoch die Deckung um und Geistenbeck verlor die Konzentration. In der 57. Minute hieß es dann nur noch 26:25. In dieser Phase übernahm dann Jens Hermanns Verantwortung und führte seine Farben noch zu einem verdienten Sieg. „Hinter heraus haben wir es dann noch clever gelöst“, freute sich Laßeur. „Die Mannschaft hat ihre Coolness bewahrt. Allerdings waren wir es auch selber Schuld, dass Mettmann noch einmal aufgekommen ist.“ Die Torschützen des TV Geistenbeck: Hettrich (11/8), Hermanns (5), Schimanski, Hüpperling, A. Meißner (je 3), Krücken, Reinartz (je 2) und D. Meißner.

Der TV Lobberich kann doch noch vor eigenem Publikum gewinnen, denn der 22:18 (13:7)-Erfolg gegen den TSV Aufderhöhe war auch gleichbedeutend mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison. Der TVL zeigte schnell und deutlich auf, dass er nicht gewillt war, an diesem Spieltag etwas liegen zu lassen. Die Abwehrarbeit, mit den umsichtigen Richard Pasch und Alexander Hankmann im Innenblock, war vorbildlich und Torhüter Gian-Luca Lasnig ließ sich mit Paraden auch nicht lumpen. Die Gäste standen vor einem großen Rätsel, ohne eine Antwort zu finden. Und so war nach wenigen Minuten mit einem 8:1-Zwischenstand die Messe quasi schon gelesen. Im Angriff stellte Walter Mattes sein Können unter Beweis. Gerade im 1:1-Verhalten narrte der 19-Jährige seine Gegenspieler immer wieder. Zu erwähnen aber auch Benedikt Liedtke, der sich seit Wochen in überragender Form befindet und in gerade einmal 30 Minuten, die er auf dem Parkett war, acht Tore erzielte. „Benedikt ist wohl in der Form seines Lebens“, freute sich Bruder und Trainer Christopher Liedtke. Der TVL war über die gesamte Partie deutlich überlegen, was der Trainer auch nutzte, um seinen jüngeren Spieler einmal mehr Spielanteile zukommen zu lassen. Die Torschützen des TV Lobberich: B. Liedtke (8/1), Mattes (5), Dorenbeck (3), von Eycken (3/3), Mähler, Falk und Hankmann.