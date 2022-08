Nach Fahrerflucht in Mönchengladbach : E-Bike-Fahrerin ist außer Lebensgefahr

Mönchengladbach Die Suche nach dem flüchtigen Unfallfahrer, der die 62-Jährige schwer verletzt an der Unfallstelle hat liegen lassen, geht weiter. Die Polizei hat mehr Details zum Wagen.

Die E-Bike-Fahrerin die am Mittwoch, 17. August, gegen 17.55 Uhr an der Einmündung Limitenstraße/Moses-Stern-Straße schwerst verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Suche nach dem Unfallfahrer läuft weiter und damit auch die Suche nach Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können.