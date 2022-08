Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 19. August 2022) : Wieder mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen

Am Freitag, 19. August, meldet die Stadt 254 Neuinfektionen in Mönchengladbach. Foto: dpa/Boris Roessler

Mönchengladbach Sechs mit Covid-19 infizierte Personen werden am Freitag, 19. August, in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Anfang der Woche waren es zwei Patienten. Die Werte im Überblick.

1761 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 19. August. Am Vortag lag der Wert mit 1790 etwas höher. Vor genau einer Woche (am Freitag, 12. August) waren dagegen weniger Mönchengladbacher nachweislich infiziert (1737 Personen).

Am Freitag meldet die Stadt 254 Neuinfektionen. (Vortag: 231) Gleichwohl sinkt die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Sieben-Tage-Inzidenz für die Vitusstadt. Diese wird am Freitag mit 438,3 beziffert – und damit niedriger als an den Vortagen (449,8 am Donnerstag und 447,5 am Mittwoch).