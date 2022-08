Düsseldorf-Bilk : Mädchen bei Unfall verletzt - Fahrer flüchtet

Düsseldorf Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Kind in Düsseldorf von einem Auto angefahren worden und der Unfallverursacher ist einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat ein 13-jähriges Mädchen in Bilk angefahren und ist dann weitergefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Beamten des Verkehrskommissariats der Düsseldorfer Polizei suchen Zeugen.

Laut Polizei war das Mädchen am Dienstag um 15 Uhr gemeinsam mit seiner zehnjährigen Schwester auf der Witzelstraße unterwegs. Als die beiden in Höhe der Einmündung Solenanderstraße auf einer dortigen Fußgängerfurt bei grüner Ampel die Straße überqueren wollten, wurde die 13-Jährige von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer/in auf dem rechten Fahrstreifen der Witzelstraße in Richtung Innenstadt fuhr.