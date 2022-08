Feuerwehr Düsseldorf : Feuerwehrleute und Spezialfahrzeug auf dem Weg nach Frankreich

Ein Waldbrand in der Nähe von Bordeaux. Foto: dpa/Uncredited

Düsseldorf Im Südwesten Frankreichs wüten verheerende Waldbrände. Jetzt sind Feuerwehrleute aus NRW zur Unterstützung dorthin aufgebrochen, mit dabei sind auch Einsatzkräfte aus Düsseldorf – und ein spezielles Fahrzeug.

Mehrere Feuerwehren aus dem Rheinland unterstützen die Einsatzkräfte im Südwesten Frankreichs bei der Bekämpfung der Waldbrände. Am frühen Donnerstagmorgen um 3.30 Uhr machte sich eine spezialisierte Einheit von Feuerwehrleuten aus Düsseldorf , Bonn , Leverkusen, Königswinter und Ratingen auf den Weg, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr sagte.

„Von uns sind vier Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr dabei“, sagte der Sprecher. Die Feuerwehren der beteiligten Städte gehörten zu einem sogenannten Modul in NRW, das auf Waldbrandbekämpfung spezialisiert sei.

Zum einen könne Löschwasser auch unter dem Fahrzeug abgegeben werden, so könne auch über brennenden oder heißen Untergrund gefahren werden. „Außerdem ist es ein ‚Pump & Go’-Fahrzeug, das heißt, es kann gleichzeitig fahren und löschen“, so der Sprecher.

Baden in Düsseldorf

Baden in Düsseldorf : Wie ein Bilderbuch die Gefahr des Rheins verharmlost

Historische Dürre in Frankreich

Historische Dürre in Frankreich : Es war einmal ein stolzer Fluss

Feuerwehr löscht Waldbrand in Herongen

Herongen : Feuerwehr löscht Waldbrand in Herongen

Pilot gibt entscheidenden Hinweis auf Waldbrand in Süchteln

Großeinsatz in Viersen

Großeinsatz in Viersen : Pilot gibt entscheidenden Hinweis auf Waldbrand in Süchteln

Der Einsatz im Süden Frankreichs sei auf maximal 14 Tage ausgelegt. „Sollte in der Zwischenzeit hier ein Waldbrand ausbrechen, hätten wir noch ein zweites der Spezialfahrzeuge in Düsseldorf“, erklärte der Sprecher.

Die insgesamt 65 Helfer des Waldbrandmoduls sind in einem Konvoi mit 20 Fahrzeugen unterwegs und sollten am Donnerstagabend in Bordeaux ankommen. Begleitet werden sie von Kameraden aus Niedersachsen, einer Versorgungseinheit der Johanniter-Unfallhilfe sowie Experten der Hilfsorganisation „@fire“.