Zeugen gesucht : Unbekannter überfällt Apotheke in Düsseldorf - Täter auf der Flucht

Düsseldorf Mit Pfefferspray hat ein Unbekannter einen Apotheker in Düsseldorf-Friedrichstadt attackiert und Medikamente geraubt. Der Mann ist auf der Flucht, die Polizei sucht Zeugen.

Zur Tatzeit am Mittwoch gegen 19 Uhr hörte der spätere Geschädigte in seiner Apotheke an der Corneliusstraße (Höhe Kirchfeldstraße) im vorderen Bereich Geräusche. Ein Unbekannter war gerade dabei, Medikamente in seinen Rucksack zu packen.