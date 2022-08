Auto prallt gegen Baum : Zwei Autofahrer bei Unfall in Kessel schwer verletzt

Goch-Kessel Die Polizei sucht nach dem schweren Verkehrsunfall nach Zeugen, die einen roten Audi A 5 oder einen dunklen VW Golf mit lauten Auspuffgeräuschen und auffälliger Fahrweise wahrgenommen haben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Driesbergstraße im Gocher Ortsteil Kessel sind am Sonntag, 14. August, gegen 19.25 Uhr die beiden Insassen eines Audi schwer verletzt worden. Sie prallten mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Die alarmierten Einsatzkräfte der Löschgruppe Kessel waren als erste vor Ort in Höhe der Kreuzung Driesbergstraße / In de Siep und übernahmen die Versorgung der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 41-jährige Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer befanden sich nicht mehr im Unfallfahrzeug, als die Feuerwehr eintraf. Der 34-jährige wurde letztlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, für ihn konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Neben der Versorgung der Verletzten gehörte die Absicherung der Unfallstelle, das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterie zu den Aufgaben der Feuerwehr. Die Einsatzleitung hatte Brandinspektor Stefan Hartmann. Die Polizei sucht in Zusammenhang mit diesem Unfall Zeugen, „die einen roten Audi A 5 oder einen dunklen, vermutlich getunten, VW Golf mit lauten Auspuffgeräuschen und auffälliger Fahrweise wahrgenommen haben“. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden.