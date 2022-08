Fahndung der Polizei Düsseldorf : Vergewaltiger mit Phantombild gesucht

Düsseldorf Nach der Vergewaltigung einer Frau aus Düsseldorf fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Die Tat hatte bereits im März stattgefunden.

Mit einem Phantombild wendet sich die Düsseldorfer Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit und sucht nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht in Verdacht, Anfang März dieses Jahres eine vergewaltigt zu haben.

In der Nacht vom 2. auf den 3. März 2022 war eine Frau zu Fuß im Bereich der Kölner Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann in einen Pkw gezerrt und im Anschluss von ihm an einer ihr unbekannten Örtlichkeit in dem Auto vergewaltigt wurde. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Täters führten, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich mit dem Phantombild.