Mannesmannufer in Düsseldorf​: Messerstecherei - Polizei hat Täterbeschreibungen​

Düsseldorf Am Mannesmannufer ist es in der Nach zu Sonntag zu einer Messerattacke gekommen, ein Mann wurde verletzt. Jetzt sucht die Polizei die Täter mit einer Beschreibung.

In der Nacht zu Sonntag ist es in der Altstadt und in Carlstadt erneut zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen in gleich zwei Fällen Männer durch Stiche verletzt wurden. Für den Vorfall in Carlstadt liegen nun Täterbeschreibungen vor.