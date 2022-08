Einsatz in Düsseldorf : Feuerwehr rückt zu Kellerbrand an der Steinstraße aus

Düsseldorf In Düsseldorf-Stadtmitte ist die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Kellerbrand ausgerückt. Insgesamt 20 Kräfte waren im Einsatz.

An der Steinstraße in Düsseldorf-Stadtmitte hat es am Freitagmorgen in einem Keller gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatte Unrat Feuer gefangen. Um 10.15 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden.