„Wir konnten einen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen“ : Behörden-Mitarbeiterin in Wuppertal mit Messer schwer verletzt

Behörden-Mitarbeiterin in Wuppertal mit Messer schwer verletzt

Wuppertal Im Wuppertaler Haus der Integration ist eine Mitarbeiterin der Behörde mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei war im Großeinsatz.

Bei dem Einsatz am Donnerstag sei man zunächst von einer Bedrohungssituation ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Gegen 9 Uhr sei der Notruf eingegangen - vor Ort habe man dann die schwer verletzte Frau aufgefunden. „Wir gehen von einem Messerangriff aus“, so der Polizeisprecher. Die vermeitliche Tatwaffe sei vor Ort sichergestellt worden. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle. „Wir konnten einen Tatverdächtigen vor Ort festgenommen“, so der Sprecher.