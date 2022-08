Einsatz in Düsseldorf-Heerdt​: Feuerwehr löscht brennendes Sofa​

Düsseldorf Ein Feuer ist in einem Wohn- und Geschäftshaus in Düsseldorf-Heerdt ausgebrochen. Grund war ein brennendes Sofa. De betroffenen Wohnung ist derzeit nicht mehr nutzbar.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Monschauer Straße in Heerdt ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner die Wohnung bereits verlassen, diese ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.