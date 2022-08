Hitzeperioden in NRW : Böschungsbrand in Düsseldorf behindert Zugverkehr

Böschungsbrand in Düsseldorf behindert Zugverkehr

Hitzeperioden in NRW

Düsseldorf Ein Böschungsbrand in Düsseldorf-Oberbilk hat am Dienstagmorgen zu Verzögerungen im Bahnverkehr geführt. Grund für das Feuer war die andauernde Trockenheit.

Zu einem Böschungsbrand an der Karl-Geusen-Straße in Düsseldorf-Oberbilk ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen gerufen worden. Das Feuer war um kurz nach 6 Uhr gemeldet worden.