Polizei bittet um Hilfe : Straßenverkehrsgefährdung: Traktorfahrer als Zeuge gesucht

Kleve Die Polizei sucht einen Traktorfahrer, der am Freitag Zeuge einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Keekener Straße geworden ist.

Am Freitag (5. August 2022) gegen 19.05 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Xanten mit seinem schwarzen Opel die Keekener Straße in Richtung Kleve. Zwischen Düffelward und Rindern kam ihm ein Traktor mit Planwagen entgegen. Um den Planwagen mit hoher Geschwindigkeit zu überholen, befuhr der Fahrer eines Pkw die linke Fahrspur und kam dem Xantener folglich auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, machte der 41-Jährige eine Vollbremsung und wich in den Grünstreifen aus.