Ehemann festgenommen : Tote Frau in Düsseldorfer Wohnung gefunden

Düsseldorf In einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Rath hat die Polizei den Leichnam einer Frau gefunden. Der Ehemann der Toten steht offenbar unter Tatverdacht.

Seit dem frühen Donnerstagabend ermittelt eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei in Rath. Von dort hatte ein 51 Jahre alter Mann zunächst die Feuerwehr angerufen und bei der Rettungsleitstelle erklärt, seine Frau sei in der gemeinsamen Wohnung am Rather Kreuzweg verstorben.