Angriff in Altstadt-Bar : 18-Jähriger nach Messerangriff in Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf Einen Monat nach einem lebensgefährlichen Messerangriff in einer Bar in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 18-Jährigen aus Castrop-Rauxel wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Etwa einen Monat nach einer Messerstecherei in der Altstadt-Bar Isla de Cuba sitzt nun ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter, einen 18 Jahre alten Mann aus Castrop-Rauxel , am Donnerstag in Düsseldorf festgenommen – die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

Der Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen des 10. Juli in der Bar Isla de Cuba an der Bolkerstraße einen 25-Jährigen mit einem Messer niedergestochen haben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und wäre fast verblutet. Polizisten einer Hundertschaft versorgten der Verletzten Hilfe eines speziellen Abbindesystems (Tourniquet), das die Einsatzkräfte eigentlich dabei haben, um sich im Notfall selbst versorgen zu können. Das Opfer wurde dann in einem Krankenhaus notoperiert und durfte die Klinik mittlerweile verlassen, teilte die Polizei am Freitag mit.