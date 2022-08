Unfallflucht in Langenfeld : 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Langenfeld/Monheim Bereits am Freitag kam es zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht dringend Zeugen.

Bereits am Freitag, 12. August, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Hardt in Immigrath ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht, der erst verspätet angezeigt wurde.

Zur Unfallzeit war eine 60-jährige Fahrradfahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr Arnold-Höveler-Straße wollte sie die dortige Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer nutzen, um die Straße zu überqueren. Dabei wurde sie nach eigenen Angaben von einem noch unbekannten Autofahrer übersehen und geschnitten, der die Hardt in Richtung Innenstadt befuhr. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, musste die 60-Jährige abrupt ausweichen, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Hierbei wurde sie so schwer am Kopf verletzt, dass Zeugen einen Rettungswagen alarmierten.