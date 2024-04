Jugendhilfe in Mönchengladbach Kostenexplosion bei Hilfen zur Erziehung

Wenn Eltern mit ihren Kindern nicht mehr zurecht kommen, wenn sie überfordert sind, ihre Kinder vernachlässigen oder sogar misshandeln, greift das Jugendamt ein. Und das muss es in Mönchengladbach ziemlich oft tun. Im Jahr 2023 wurden 3717 Kindern und Jugendlichen vom Jugendamt Hilfen zur Erziehung gewährt. 2022 waren es 3524, was einem Anteil an allen Menschen in dieser Altersgruppe von 5,9 Prozent entsprach. Und damit lag Mönchengladbach schon im vergangenen Jahr im Vergleich zu 14 mittelgroßen Städten in NRW (darunter Krefeld, Neuss, Bonn, Gelsenkirchen, Hamm, Herne) über dem Mittelwert. 259 Kinder und Jugendliche waren 2023 in einem Heim untergebracht, das sind weniger als in den vier Jahren davor. 2022 waren es 268 und 2021 288.