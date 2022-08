Mönchengladbacher Kleintierzuchtverein : Geflügelfreunde müssen weiter bangen

Durch ihr Hobby haben Nihat Muhamet und Mammadzada Bakhish (v.l.) Anschluss gefunden. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Seit über einem Jahr streiten die „Mönchengladbacher Geflügelfreunde 1979 e.V.“ und die Stadt um die Kleintierzuchtanlage an der Hardterbroicher Allee. Was die Stadt vorhat und was das für den Verein in Zukunft bedeutet.