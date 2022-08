Einzelhandel in Mönchengladbach : Rheydter Shopping-Galerie eröffnet mit Discounter

Noch steht der alte Name über dem Eingang, offiziell ist die Galerie in Rheydt aber bereits umbenannt. Foto: Garnet Manecke

Rheydt Ein neuer Name und ein neuer Hauptmieter: Es tut sich einiges in der Shopping-Galerie am Marienplatz. Wer einzieht, wie lange die Umbauarbeiten noch dauern und wie das Einkaufszentrum in Zukunft heißen soll.