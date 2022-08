Diebstahl in Mönchengladbach : Trickbetrüger stehlen Tresor aus Schlafzimmer

Mit dem Glas-Wasser-Trick waren Betrüger an der Bachstraße in Rheydt erfolgreich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Ein etwa 15-jähriges Mädchen hatte einen 81-Jährigen gefragt, ob es ein Glas Wasser haben könnte. Plötzlich war es verschwunden, und es fehlte ein hoher Geldbetrag.

Ein 81-jähriger Mann ist am Donnerstag, 18. August, Opfer eines Haustürbetrugs an der Bachstraße geworden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter offensichtlich mit dem Glas-Wasser-Trick Zutritt zu seiner Wohnung. Der Senior war gegen 16.30 Uhr nach Hause gekommen. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Bachstraße sprach ihn eine Jugendliche an und bat ihn um ein Glas Wasser. Sie würde gerade auf ihre Oma warten, die die Wohnungstür aber nicht öffnen würde.