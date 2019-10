Entscheidungshilfe für Schüler : Check-In: Einblick in die Berufswelten

Mönchengladbach 972 Schüler haben in diesem Jahr an der Berufsorientierung teilgenommen. Sie zogen insgesamt eine positive Bilanz.

Am 1. Juli haben 972 Mönchengladbacher Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Schulformen einen Nachmittag lang Auszubildenden, Handwerkern und Mitarbeitern verschiedener Firmen über die Schulter geschaut, sie informierten sich über Jobs und Arbeitsabläufe, über duale Ausbildungen und Studiengänge und gewannen einen guten Einblick in die Arbeitswelt. Eingeladen hatte die Check-In-Berufswelt.

Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Mehr Schüler nehmen an „Check In Berufswelt“ teil

Auch Gert Fischer zeigte sich sehr zufrieden mit der Aktion: „Check-In funktioniert,“ stellte er fest. 2018 und 2019 haben nicht nur Schulen an der Berufsorientierung teilgenommen. Vielmehr ist die Industrie- und Handelskammer verstärkt auf Sportvereine zugegangen. „Hier kommen wir gezielt an Jugendliche heran, bei denen wir für eine duale Ausbildung werben können“, so Steinmetz. Christian Neuenhaus ist Trainer des SC Hardt 19/31. „Die Jugendlichen haben keine Ahnung, was sie machen sollen. So ein Berufsorientierungstag ist eine wichtige Maßnahme.“