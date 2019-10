Tischtennis : Rückschlag im Aufstiegsrennen für TuS Wickrath

Tischtennis Die Ambitionen des TuS Wickrath, die sofortige Rückkehr in die NRW-Liga zu schaffen, haben einen ersten Dämpfer erhalten.

Beim Mitkonkurrenten um den Meistertitel in der Verbandsliga, dem TTC DJK Hennef, verlor der TuS 5:9. Noch sind erst vier Spieltage absolviert, zu früh, um von einer Vorentscheidung zu sprechen. Aber weitere Punktverluste darf sich Wickrath nicht leisten, um mit einem Sieg in der Rückrunde Hennef zu überrunden.

Wickrath hatte sich viel vorgenommen und erstmals in dieser Saison Sichun Lu eingesetzt. Der gebürtige Chinese ist aufgrund seines Wohnortes (Darmstadt) nur in den Spitzenspielen dabei. Der positive Effekt, dass Zugang Andreas Bolda in die Mitte rückte und dort voll punkten sollte, erfüllte sich nicht. Sowohl gegen Christian Hinrichs und Dorian Hüttemann verlor Bolda. Wickrath lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Beim 5:5 hatte der TuS den Ausgleich geschafft, anschließend aber nichts Zählbares mehr zustande gebracht. Im Einzel punkteten Zhiqiang Cheng (2), Philip Brandner und Ben Lee.