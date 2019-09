Berufseinstieg im Kreis Viersen : Schüler entdecken die Berufswelt

Die Initiatoren überreichten Vertretern der zehn beteiligten Schulen im Kreis Viersen Urkunden. Foto: Nadine Fischer

Im Kreis Viersen haben sich zehn Schulen mit 512 Schülern und 46 Unternehmen an der zehnten Check In-Berufswelt beteiligt. Für Initiatoren wie die IHK und den Kreis Viersen ist die Aktion ein Erfolgsmodell.

Von Nadine Fischer

Insgesamt 4300 Schüler haben in diesem Jahr die Check In- Berufswelt betreten: Einen Tag lang konnte sich jeder von ihnen in einem der 229 beteiligten Ausbildungsbetriebe umsehen. Auch 512 Schüler und 46 Unternehmen aus dem Kreis Viersen machten mit. Das waren etwas weniger als im Jahr zuvor, 2018 beteiligten sich 514 Schüler und 53 Unternehmen. Dennoch: „Check In ist und bleibt ein Erfolgsmodell“, betonte jetzt der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, Jürgen Steinmetz, als er die aktuellen Zahlen vorstellte.

In Krefeld, Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreis Viersen haben Schulen jedes Jahr die Möglichkeit, das Angebot der Check In-Berufswelt zu nutzen. Sie soll ein Baustein sein, der Schülern dabei hilft, für sich den passenden Beruf zu finden. Ziel ist außerdem, Unternehmen aus der Region und potenzielle Auszubildende zusammenzubringen. Es gebe einen Trend zur Akademisierung, außerdem weniger Schulabgänger, erläuterte Steinmetz – Nachwuchs ist deshalb in vielen Ausbildungsberufen gesucht. Wieviele Schüler in dem Betrieb, den sie besucht haben, später eine Ausbildung begonnen haben? Dazu wollte Steinmetz keine Zahlen nennen. Solche Fälle gebe es, aber es lasse sich nicht belegen, dass die Aktion dafür ausschlaggebend war – – schließlich sei die Check In-Berufswelt ja nur ein Baustein von vielen für die Schüler.

Info Zehn Schulen aus dem Kreis Viersen dabei Mitgemacht haben: Gesamtschule Kempen, Gesamtschule Nettetal, Werner-Jaeger-Gymnasium, Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein, Rhein-Maas Berufskolleg, Europaschule Schwalmtal, Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst, Realschule an der Josefskirche, Janusz-Korczak-Realschule, Johannes-Kepler-Realschule.

40 Schulen machten jetzt bei der zehnten Check In mit, vier Schulen und damit rund 50 Schüler mehr als 2018. Im Kreis Viersen waren zehn beteiligt (2018: neun). Hinter der Aktion stehen 17 Initiatoren, darunter die IHK, die Agentur für Arbeit, die Kreishandwerkerschaft Niederrhein und der Kreis Viersen. „Die stabile Beteiligung spricht für das Format“, sagte Steinmetz. Es sei klasse, dass sich dabei Schüler und Unternehmer auf Augenhöhe begegnen. Kreisdirektor Ingo Schabrich lobte: „Auch aus Sicht des Kreises Viersen ist Check In eine Erfolgsgeschichte.“ Er hob vor allem die Bedeutung der dualen Ausbildung hervor, „sie ist nach wie vor ein wichtiger Faktor“. Der Kreis Viersen wolle sie deshalb weiter stärken, „wir werden weiter in unsere Berufskollegs investieren“.