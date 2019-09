Handball-Verbandsliga : TVL-Reserve spielt mit zusammengewürfeltem Kader

Lange war ein Lobbericher Start in der Handball-Verbandsliga ungewiss. Jetzt kämpft das Frauenteam um den Klassenverbleib.

Nach der vorigen Saison hatten zahlreiche Abgänge und beendete Karrieren dafür gesorgt, dass die Mannschaft nicht spielfähig war. Es musste also etwas geschehen, um die Reserve zu retten. Ein erster Schritt war die Reaktivierung von Kathrin Houben und Agnes Lennackers. Zusätzlich war klar, dass die Spielerinnen, die sich in der Oberliga nicht festspielen (also nach dem 1. Juli 1998 geboren), ebenfalls abwechselnd aushelfen würden, wenn diese nicht parallel selber spielen. Doch auch danach war noch nicht sicher, ob es eine Reserve geben würde. Grund war die Oberligaqualifikation der weiblichen A-Jugend. „Hätte sie die Oberligaqualifikation erfolgreich beendet, wäre nicht sichergestellt gewesen, dass die Bereitschaft, in unserer Mannschaft auszuhelfen, so groß wäre, wie sie es jetzt ist. In dem Fall hätten wir wahrscheinlich auf Spielerinnen der 3. Damen zurückgreifen müssen“, so Trainerin Anke Winkels, „so wie es jetzt ist, haben der Verein und die Mannschaft die bestmögliche Lösung gefunden, um das Team am Leben zu erhalten. Die Stimmung ist gut und alle Spielerinnen sind mit Freude und Ehrgeiz dabei.“