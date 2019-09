Schwalmtal : Schwalmtal: Ein Oktoberfest für zwei Nationen

Die griechische Tanzgruppe Meraki nutzte den Platz vor St. Michael für ihre Darbietung. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Der Gewerbeverein Schwalmtal und die griechische Gemeinde organisierten das deutsch-griechische Fest.

Das dritte deutsch-griechische Oktoberfest auf dem Waldnieler Markt litt zwar unter unbeständigen Wetter. Doch viele Griechen kamen, um sich zu treffen und zu tanzen. Griechische Spezialitäten, Tänze, Musik der Gruppe Asteria sowie regionale Angebote, ein Korbflechter und eine Vorführung des griechischen Kampfsportlehrers Moustafa Dalkiran gehörten dazu.

Mit der griechisch-orthodoxen Kirche in Mönchengladbach und dem Schwalmtaler Gewerbeverein organisierten in Schwalmtal lebende Grieche und Mitglieder des Gewerbevereins erneut ein buntes Fest. Die Geschichte der Griechen in Schwalmtal begann bereits 1960. Am 30. März 1960 wurde zwischen Deutschland und Griechenland ein „Anwerbeabkommen“ unterzeichnet. „Rund 3000, meist junge Griechen kamen dann nach Waldniel. Viele arbeiteten bei KUAG in der Textilindustrie“, wusste Nepheli Dolmatzi von ihrer Mutter Zoe Niomanaki. Niomanaki plante mit Thomas Weuthen vom Gewerbeverein und Pfarrer Konstantinos Mpolossis aus Mönchengladbach vor drei Jahren das erste deutsch-griechische Oktoberfest.

„Die Menschen lebten Anfang der 60er-Jahre zu zweit in einem Zimmer in Containerwohnheimen auf dem Firmengelände, zu zehnt teilten sie sich ein Bad, getrennt nach Frauen und Männer“, erfuhr Nepheli Dolmatzi von ihrer Mutter. „Aber es fanden sich Paare, die im Ort ein Zimmer suchten, was damals nicht so einfach war.“ Einige hilfsbereite Menschen stellten ihnen Wohnraum zur Verfügung,. Viele blieben auch nach dem Bankrott der Firma KUAG in Waldniel. Erst als Zwölfjährige merkte Zoe Niomanaki damals, dass sie anders war, als sie in einer kleinen Bäckerei Brot bestellte und griechische und deutsche Vokabeln mischte. Die Bäckerin konnte einige Vokabeln verstehen, so war es bis dato nie aufgefallen, dass Zoe nicht richtig Deutsch sprach.

Die 20-jährige Nepheli bedauert, dass die rund 200 noch in chwalmtal lebenden Griechen nicht mehr so viel veranstalten wie früher. „Sie haben sich gut integriert, eigene Vereine gibt es kaum noch“, sagte sie. „Aber wir werden uns zum 50-Jährigen der Gemeinde Schwalmtal beim „Sommernachtstraum“ mit beteiligen“, sagt sie.

Früher gab es eine eigene Schule, eine Kirche und einen Tanzverein. Sonntags gab es regelmäßige Treffen. Heute hält Pfarrer Konstantinos Mpolossis von der griechisch-orthodoxen Kirche in Mönchengladbach die Gemeinde zusammen. Im Winter gibt es Gottesdienste in der evangelischen Kirche In Waldniel. „Der heilige Nikolaus bringt uns bei Feiertagen und in der Kirche zusammen“, sagte er. Seit Dezember 2013 lebt er in Deutschland und setzt sich ein für die griechische Kultur, Sprache und Integration. „Beim Tanz und beim Fest zeigen die Griechen eine Einheit. Solche Feste schaffen einen Zusammenhalt. Wenn man sich dabei an den Händen fasst, spürt man die Energie der Gruppe“, so Pfarrer Konstantinos. Beim Oktoberfest boten die Mitglieder der Kirche Gebäck, Souvlaki, Chtipiti und Bifteki an. Der Erlös kommt dem Umbau der Kirche und der Jugendarbeit zugute.

Fest-Organisatoren: Pater Konstantinos (l.), Thomas Weuthen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

„Auch wenn sich die Griechen ihrer Wurzeln noch sehr bewusst sind und gerne einmal im Jahr zu den Familien nach Griechenland zurückkehren, sitzen sie nicht zwischen zwei Stühlen, sie sitzen auf beiden“, zitiert Nepheli Dolmatzi ihre Mutter.

